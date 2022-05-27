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За добу ЗСУ ліквідували ще 150 російських солдатів

Автор:
Софія Телішевська
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За 93 дні війни на території України російська армія втратила вбитими 29 750 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, наводячи орієнтовні втрати супротивника:

  • 1 322 танки;
  • 3 246 бойових броньованих машин;
  • 623 артилерійські системи;
  • 201 реактивна система залпового вогню;
  • 93 засоби ППО;
  • 206 літаків;
  • 170 гелікоптерів;
  • 503 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
  • 115 крилатих ракет;
  • 13 кораблів/катерів;
  • 2 226 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 48 одиниць спеціальної техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.