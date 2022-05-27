За добу ЗСУ ліквідували ще 150 російських солдатів

За 93 дні війни на території України російська армія втратила вбитими 29 750 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, наводячи орієнтовні втрати супротивника:
- 1 322 танки;
- 3 246 бойових броньованих машин;
- 623 артилерійські системи;
- 201 реактивна система залпового вогню;
- 93 засоби ППО;
- 206 літаків;
- 170 гелікоптерів;
- 503 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
- 115 крилатих ракет;
- 13 кораблів/катерів;
- 2 226 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
- 48 одиниць спеціальної техніки.
Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.