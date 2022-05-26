Помер один із засновників гурту Depeche Mode Енді Флетчер

На 61-му році життя помер англійський музикант-клавішник і один із засновників гурту Depeche Mode Енді Флетчер.

Про це гурт повідомив увечері 26 травня. Чому він помер — не уточнюють.

«Флетчер мав справжнє золоте серце, завжди був поруч, коли вам потрібна була підтримка, жвава бесіда, добрий сміх чи холодна пінта пива», — написали музиканти.

Відомий в основному під прізвиськом «Флетч», Флетчер народився 1961 року в Англії у місті Ноттінгем і переїхав до Базілдону, де наприкінці 1970-х сформував гурт Composition Of Sound разом із Мартіном Гором та Вінсом Кларком. Після того як до гурту приєднався Дейв Гаан, вони змінили свою назву на Depeche Mode.