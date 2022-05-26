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«ЄДекларація». На порталі «Дія» зʼявилася нова послуга для підприємців

Автор:
Ангеліна Шеремет
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На порталі «Дія» зʼявилась нова послуга для підприємців — через «єДекларацію» вони зможуть отримати ліцензію, сертифікат, посвідчення, рішення, висновок або дозвіл безпосередньо в компʼютері.

Для кого ця послуга:

  • для підприємців, у яких термін дії дозвільних документів закінчився до початку воєнного стану;
  • для підприємців, яким необхідна ліцензія для ведення бізнесу;
  • для підприємців, які через воєнний стан змінили вид діяльності та потребують відповідної ліцензії.

Як подати декларацію в «Дії»:

  • авторизуватись — тут;
  • заповнити коротку анкету, вказати, де плануєте працювати, обрати дозвільний документ, який вам потрібен;
  • підписати сформовану декларацію електронним підписом.