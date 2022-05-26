«ЄДекларація». На порталі «Дія» зʼявилася нова послуга для підприємців

На порталі «Дія» зʼявилась нова послуга для підприємців — через «єДекларацію» вони зможуть отримати ліцензію, сертифікат, посвідчення, рішення, висновок або дозвіл безпосередньо в компʼютері.
Для кого ця послуга:
- для підприємців, у яких термін дії дозвільних документів закінчився до початку воєнного стану;
- для підприємців, яким необхідна ліцензія для ведення бізнесу;
- для підприємців, які через воєнний стан змінили вид діяльності та потребують відповідної ліцензії.
Як подати декларацію в «Дії»:
- авторизуватись — тут;
- заповнити коротку анкету, вказати, де плануєте працювати, обрати дозвільний документ, який вам потрібен;
- підписати сформовану декларацію електронним підписом.