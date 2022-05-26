Українські військові медики провели унікальну операцію з видалення нирки. Вона не має аналогів у світі

Українські військові хірурги провели операцію з видалення нирки при вогнепальному пораненні з руйнацією органа — така операція не має аналогів у світі.

Про це на брифінгу 26 травня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, цитує Укрінформ.

«У нас гарні новини, якими ми можемо пишатися, щодо Медичних сил ЗСУ. Минулого тижня у військовому мобільному госпіталі в одному з прифронтових міст уперше в Україні виконана сучасна лапароскопічна операція — видалення нирки при вогнепальному пораненні з руйнацією органа», — сказала Маляр.

У мобільному шпиталі зробили вже дві такі операції, поранені вже ходять по палаті. Маляр уточнила, що такі операції у разі бойової травми нирки не мають аналогів у світі.