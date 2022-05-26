Розвідка перехопила розмови росіян про спробу вбивства співробітника Запорізької АЕС

Українська військова розвідка оприлюднила перехоплення розмов російських окупантів у місті Енергодар Запорізької області. Вони обговорюють спробу вбивства співробітника Запорізької АЕС Сергія Швеця, який до того ж був військовим АТО.

«Адресу відпрацювали, він чинив спротив, тому його розстріляли», — доповідає один окупант іншому.

Ідеться про Сергія Яковича Швеця — співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС. 23 травня російські загарбники увірвалися до його помешкання та розстріляли чоловіка. Наразі Швець із численними пораненнями перебуває в лікарні, медики борються за його життя.