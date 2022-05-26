Представництво ЄС в Україні: Ніхто ніколи не визнає російської «паспортизації» на захоплених територіях

Ніхто і ніколи не визнає запланованої російськими окупаційними військами на Херсонщині «паспортизації» — так само, як не визнають і жодних «референдумів».

Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

«Російським окупаційним військам довелося відмовитися від усіх ідей «референдуму» на Херсонщині через відсутність будь-якої підтримки. Чому вони думають, що нині запланована «паспортизація» буде сприйнята краще? І в будь-якому разі ніхто ніколи не визнає жодних подібних дій», — написав він.