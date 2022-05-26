Новини

За 92 дні війни ЗСУ ліквідували 29 600 російських військових

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

За 92 дні війни на території України російська армія втратила вбитими 29 600 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, наводячи орієнтовні втрати супротивника:

  • 1 315 танків;
  • 3 235 бойових броньованих машин;
  • 617 артилерійських системи;
  • 201 реактивна система залпового вогню;
  • 93 засоби ППО;
  • 206 літаків;
  • 170 гелікоптерів;
  • 502 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
  • 114 крилатих ракет;
  • 13 кораблів/катерів;
  • 2 225 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 47 одиниць спеціальної техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.