ЄС, США та Британія спільно працюватимуть, щоб покарати всіх російських воєнних злочинців

Європейський Союз, США та Велика Британія створили Консультативну групу для притягнення до відповідальності причетних до воєнних злочинів у ході війни росії проти України.

Про це ідеться у пресрелізі Зовнішньої дипломатичної служби ЄС.

Ця група буде механізмом координації спільних зусиль задля покарання усіх злочинців.

«Група просуватиме зобовʼязання, взяті на себе Європейським Союзом, Сполученими Штатами та Сполученим Королівством, щоб продемонструвати міжнародну підтримку та солідарність у цей вирішальний історичний момент для України», — сказано у пресрелізі.