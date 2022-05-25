Офіс президента назвав юридично нікчемним указ путіна про спрощену паспортизацію жителів Запоріжжя та Херсону

Подоляк вважає, що такий указ потрібний путіну виключно як «елемент тотального пропагандистського впливу» на внутрішню аудиторію.

«Жодних коректних позитивних наслідків для територій, українських громадян або міжнародного права це не має», — зазначив він.

Про це заявив антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Інтерфакс-Україна .

Указ президента росії путіна про спрощену російську паспортизацію жителів українських Херсонської та Запорізької областей є юридично нікчемним.

«Цей указ дозволить влаштувати невелике телешоу з кількома десятками колаборантів кримінальної зовнішності в головній ролі та роздачею їм цих самих паспортів», — зазначив він.

За словами Подоляка, Херсонська та Запорізька області є невідʼємною частиною України.