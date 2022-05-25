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Радник мера Маріуполя: Сьогодні росія розпочала паспортизацію населення міста

Автор:
Софія Телішевська
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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росія розпочала в місті паспортизацію мешканців, які не змогли виїхати з окупації.

«Топова новина про паспорти росії для Херсону і Запоріжжя не буде повною, якщо не додати, що саме сьогодні «днр» у Маріуполі та наново окупованих територях Донецької області дала старт отриманню російських паспортів без отримання паспорта «днр», – написав він.

  • 25 травня путін підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства росії для жителів Запорізької та Херсонської областей України. Ці області частково перебувають під російською окупацією.