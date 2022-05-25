Окупанти зосередили в Чорному морі 16 ракет типу «Калібр»

В акваторії Чорного моря перебувають два носії крилатих ракет типу «Калібр» із можливим сумарним залпом до 16 ракет.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

«У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають два ракетних носії із можливим сумарним залпом до 16 ракет», — зазначив Мотузяник.

Крім того видання «Радіо Свобода» пише, що у Південній бухті Севастополя на підводні човни Чорноморського флоту вантажать ракети. Ідеться про два підводних човни проєкту «Варшавянка», вони також несуть крилаті ракети типу «Калібр», що застосовуються, у різних модифікаціях, по морських та наземних цілях. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.