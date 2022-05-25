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За 91 день війни ЗСУ ліквідували 29 450 військових рф і 1 305 танків

Автор:
Юля Шередега
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У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 91 день війни на території України російська армія втратила вбитими 29 450 осіб, а також:

  • 1 305 танків;
  • 3 213 бойових броньованих машин;
  • 606 артилерійських систем;
  • 201 реактивну систему залпового вогню;
  • 93 засоби ППО;
  • 206 літаків;
  • 170 гелікоптерів;
  • 491 безпілотник оперативно-тактичного рівня;
  • 112 крилатих ракет;
  • 13 кораблів/катерів;
  • 2 217 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 44 одиниці спеціальної техніки.

Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Лиманському напрямку.