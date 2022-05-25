За 91 день війни ЗСУ ліквідували 29 450 військових рф і 1 305 танків

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 91 день війни на території України російська армія втратила вбитими 29 450 осіб, а також:

1 305 танків;

3 213 бойових броньованих машин;

606 артилерійських систем;

201 реактивну систему залпового вогню;

93 засоби ППО;

206 літаків;

170 гелікоптерів;

491 безпілотник оперативно-тактичного рівня;

112 крилатих ракет;

13 кораблів/катерів;

2 217 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;

44 одиниці спеціальної техніки.

Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Лиманському напрямку.