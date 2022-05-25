Генштаб: Шахраї телефонують родичам полонених і пропонують «допомогти» з обміном за гроші

Генеральний штаб попередив про шахраїв, що телефонують родичам військовослужбовців Збройних сил, які потрапили в полон або вважаються безвісти зниклими.

«Користуючись емоційним станом рідних і близьких, зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду «надати інформацію» про військового й «сприяти визволенню з полону». Також шахраї намагаються, нібито щоб уточнити, дізнатися особисті дані українських захисників», — заявив Генштаб.

Генштаб наполягає, що представники Збройних сил або інших органів військового управління чи державних установ не збирають кошти та не розвʼязують питання звільнення з полону шляхом викупу.

«Питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади. Жодного збору коштів із членів сімей та близьких не відбувається», — пояснили в Генштабі.