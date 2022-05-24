Окупанти знову обстріляли прикордонні райони Сумщини

Надвечір 24 травня російські війська обстріляли прикордонні райони Сумської області.

Про це повідомили в оперативному командуванні «Північ».

«Близько 17:05—17:18 спостерігачі зафіксували сім вибухів («приходи») з території рф у бік населеного пункту Бояро-Лежачі, ймовірно, з міномета. Також близько 17:15 зафіксовано вісім вибухів в районі населеного пункту Товстодубове», — розповіли військові.

За інформацією командування, втрат серед українських захисників і техніки немає, а про втрати чи поранення серед мирного населення або ж цивільної інфраструктури інформація не надходила.