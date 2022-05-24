«Укрзалізниця» змінює час відправки «Інтерсіті» із Перемишля, що дасть можливість зручної пересадки

З 12 червня «Укрзалізниця» змінює час відправки «Інтерсіті+» 706 — із Перемишля він вирушатиме о 10:15 (замість 08:00). Це дасть можливість зручної пересадки з польського «Інтерсіті» № 83173 Вроцлав — Перемишль.

«Прибуття до Львова о 13:10, до Тернополя о 15:24, до Хмельницького о 17:14, до Вінниці о 19:19, до Києва о 22:34», — розповіли в компанії.

Зазначається, що оскільки до столиці потяг прибуватиме впритул до початку комендантської години, «Укрзалізниця» організує додатковий рейс кільцевої електрички для безпечної доставки українців додому.