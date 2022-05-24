Експрезидента Молдови Ігоря Додона затримали за підозрою в державній зраді

Колишнього президента Молдови Ігоря Додона затримали на 72 години — його підозрюють у корупції та державній зраді.

Про це повідомила прессекретар генпрокуратури Молдови Маріанна Керпек, пише deschide.md.

Сьогодні зранку Антикорупційна прокуратура Молдови й Служба інформації й безпеки провели в будинку Додона обшуки.

За словами представників Генпрокуратури, справу порушено за обґрунтованою підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ст. 324 (пасивна корупція), ст. 181/2 (прийняття фінансування політичної партії злочинної організації), ст. 337 (державна зрада) і ст. 330/2 (незаконне збагачення). За словами правоохоронців, щодо політика проводиться перевірка у звʼязку з відеозаписом, на якому він фігурує із Владом Плахотнюком.

Влад Плахотнюк — молдовський державний та політичний діяч, бізнесмен і олігарх. Ексголова Демократичної партії Молдови (ДПМ), колишній депутат парламенту Молдови, перший віцеголова парламенту. Плахотнюк є фігурантом багатьох скандальних розслідувань як в Молдові, так і в рф. Його неодноразово звинувачували не лише в маніпулюванні політичними силами країни, але й у причетності до злочинної діяльності. У росії він є фігурантом трьох кримінальних справ, у Молдові — однієї.