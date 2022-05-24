Синод затвердив включення чоловічого монастиря Свято-Успенська Києво-Печерська лавра у склад ПЦУ

Священний синод Православної церкви України на вчорашньому засіданні, 23 травня, ухвалив рішення про створення нової релігійної організації у складі ПЦУ.

Про це повідомляють у пресслужбі ПЦУ.

«Враховуючи особливе значення Свято-Успенської Києво-Печерської лаври як святині всеукраїнського та світового значення, для подолання наслідків неканонічного підпорядкування цього монастиря владі московського патріархату, на пропозицію Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, Синод вирішив утворити у складі релігійного обʼєднання Української православної Ццеркви (Православної церкви України) релігійну організацію «Свято-Успенська Києво-Печерська лавра (чоловічий монастир) Української православної церкви (Православної церкви України)», затвердив її статут і визначив, що вона має безпосереднє пряме підпорядкування предстоятелю Православної церкви як своєму священноархімандриту (настоятелю)», — повідомляє пресслужба ПЦУ.

Синод також просив предстоятеля звернутися до Кабінету міністрів України із клопотанням про передачу одного з храмів Верхньої лаври та окремих її приміщень у користування для здійснення богослужінь та ведення монастирської діяльності Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (ПЦУ).