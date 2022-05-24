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За 90 днів війни ЗСУ ліквідували 29 350 російських військових

Автор:
Юля Шередега
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У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 90 днів війни на території України російська армія втратила вбитими 29 350 осіб, а також:

  • 1 302 танки;
  • 3 194 бойові броньовані машини;
  • 606 артилерійських систем;
  • 201 реактивну систему залпового вогню;
  • 93 засоби ППО;
  • 205 літаків;
  • 170 гелікоптерів;
  • 480 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
  • 112 крилатих ракет;
  • 13 кораблів/катерів;
  • 2 213 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 43 одиниці спеціальної техніки.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєвєродонецькому напрямку.