За 90 днів війни ЗСУ ліквідували 29 350 російських військових

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 90 днів війни на території України російська армія втратила вбитими 29 350 осіб, а також:
- 1 302 танки;
- 3 194 бойові броньовані машини;
- 606 артилерійських систем;
- 201 реактивну систему залпового вогню;
- 93 засоби ППО;
- 205 літаків;
- 170 гелікоптерів;
- 480 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
- 112 крилатих ракет;
- 13 кораблів/катерів;
- 2 213 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
- 43 одиниці спеціальної техніки.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєвєродонецькому напрямку.