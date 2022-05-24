За 90 днів війни ЗСУ ліквідували 29 350 російських військових

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 90 днів війни на території України російська армія втратила вбитими 29 350 осіб, а також:

1 302 танки;

3 194 бойові броньовані машини;

606 артилерійських систем;

201 реактивну систему залпового вогню;

93 засоби ППО;

205 літаків;

170 гелікоптерів;

480 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

112 крилатих ракет;

13 кораблів/катерів;

2 213 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;

43 одиниці спеціальної техніки.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєвєродонецькому напрямку.