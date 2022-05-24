У Чорному морі росія збільшила кількість своїх кораблів, а у Криму розгортає комплекси С-400

У Чорному морі збільшилася кількість російських кораблів, зокрема з крилатими ракетами.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

У Чорному морі продовжують маневрувати кораблі Чорноморського флоту рф. Серед них — великі десантні човни та ті, що мають на борту крилаті ракети.

«Мета ворога — подальша блокада Одеського порту і контроль над північно-західною частиною акваторії Чорного моря. Ворог у тимчасово окупованому Криму виставляє комплекси С-400 [російська зенітна ракетна система великого і середнього радіуса дії, зенітний ракетний комплекс нового покоління] й облаштовує оборону на острові Зміїний», — зазначив Братчук.

Загалом ніч в Одесі та області пройшла без обстрілів.