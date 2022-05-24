На Миколаївщині росіяни направляли через заміновану місцевість людей, які евакуювалися, а потім розстрілювали тих, хто вижив

Українські військові виявили на Миколаївщині кілька цивільних автівок із понівеченими та розстріляними людьми.

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

«Ушкодження техніки, попередньо, свідчать про підрив автомобілів на замінованій ділянці місцевості, а також про обстріл колони. При спробі місцевих жителів евакуюватися окупанти спочатку вказали їм як дозволений шлях по замінованій місцевості, а потім розстрілювали тих, хто вижив після підриву. Серед загиблих — двоє дітей молодшого шкільного віку», — повідомило Командування.

Крім того, російські окупанти продовжують втілювати політику поліцейської держави. На тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей вони створили девʼятнадцять «комендатур» для посилення контролю над населенням.