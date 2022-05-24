Ранкове зведення Генштабу: зростає загроза авіаударів з білорусі, а військові рф можуть знов спробувати форсувати Сіверський Донець

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 06:00. Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території білорусі, а військові рф можуть ще раз спробувати форсувати Сіверський Донець.
- Війська рф найбільш активні неподалік Лисичанська та Сєвєродонецька.
- Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території білорусі. Агресор перемістив дивізіон ракет «Іскандер-М» до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від державного кордону України.
- Ворог завдав авіаційного удару по позиціях українських військ у районі Білопілля Сумської області.
- На Харківському напрямку російські угруповання основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих позицій та намагаються закріпитися на західній та північній околицях населеного пункту Тернова.
- На Словʼянському напрямку російські підрозділи готуються до відновлення наступу. Для цього ворог розгорнув у південній частині Ізюму додаткові підрозділи ствольної артилерії.
- На Лиманському напрямку не виключається форсування військовими рф річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка — Білогорівка. Для вогневого прикриття росіяни розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.
- На Сєвєродонецькому напрямку росіяни за підтримки артилерії штурмують Тошківку та Устинівку.
- На Бахмутському напрямку ворог покращив тактичне положення в районі Василівки.
- Армія рф продовжує використовувати терор проти українського цивільного населення на захоплених територіях, соціально-економічна ситуація на півдні та сході України погіршується.
- За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 16 атак ворога, знищено 8 танків, 22 одиниці бойової броньованої техніки й один ворожий автомобіль.
- Авіаційні підрозділи Повітряних сил і Протиповітряної оборони Сухопутних військ знищили 6 безпілотників, ворожу крилату ракету та 30 бойових броньованих машин.