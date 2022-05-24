Ранкове зведення Генштабу: зростає загроза авіаударів з білорусі, а військові рф можуть знов спробувати форсувати Сіверський Донець

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 06:00. Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території білорусі, а військові рф можуть ще раз спробувати форсувати Сіверський Донець.

Війська рф найбільш активні неподалік Лисичанська та Сєвєродонецька.

Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території білорусі. Агресор перемістив дивізіон ракет «Іскандер-М» до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від державного кордону України.

Ворог завдав авіаційного удару по позиціях українських військ у районі Білопілля Сумської області.

На Харківському напрямку російські угруповання основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих позицій та намагаються закріпитися на західній та північній околицях населеного пункту Тернова.

На Словʼянському напрямку російські підрозділи готуються до відновлення наступу. Для цього ворог розгорнув у південній частині Ізюму додаткові підрозділи ствольної артилерії.

На Лиманському напрямку не виключається форсування військовими рф річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка — Білогорівка. Для вогневого прикриття росіяни розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

На Сєвєродонецькому напрямку росіяни за підтримки артилерії штурмують Тошківку та Устинівку.

На Бахмутському напрямку ворог покращив тактичне положення в районі Василівки.

Армія рф продовжує використовувати терор проти українського цивільного населення на захоплених територіях, соціально-економічна ситуація на півдні та сході України погіршується.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 16 атак ворога, знищено 8 танків, 22 одиниці бойової броньованої техніки й один ворожий автомобіль.

Авіаційні підрозділи Повітряних сил і Протиповітряної оборони Сухопутних військ знищили 6 безпілотників, ворожу крилату ракету та 30 бойових броньованих машин.