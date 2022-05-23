Вечірнє зведення Генштабу: війська рф намагалися прорвати українську оборону, щоб вийти на кордони Луганщини, і обстріляли з артилерії Лиман

Генеральний штаб ЗСУ опублікував зведення станом на вечір 22 травня. Армія рф намагалася прорвати українську оборону, щоб вийти на кордони Луганщини, і обстріляла з артилерії українські позиції та цивільні об’єкти в населеному пункті Лиман.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу в Facebook.

На Волинському та Поліському напрямку збройні сили білорусі виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону.

На Сіверському напрямку росіяни продовжують обстрілювати українські позиції поблизу державного кордону України в Сумській та Чернігівській областях.

На Слобожанському напрямку армія рф намагається утримати займані рубежі та обстрілює українські війська, щоб не дати ЗСУ просунутися в бік держкордону.

росіяни відновили штурмові дії у районі населеного пункту Тернова, успіху не мали.

На Слов’янському напрямку війська рф намагаються утримати зайняті позиції, ведуть розвідку та намагаються відновити наступ. У районі населеного пункту Богородичне росіяни завдали авіаційний удар та обстріляли з артилерії населені пункти Гусарівка, Чепіль, Долина і Святогірськ. У районі населеного пункту Студенок ворог гатив з реактивних систем залпового вогню та важких вогнеметних систем.

На Донецькому напрямку російські війська намагалися прорвати оборону українських військ, щоб вийти на адміністративні кордони Луганської області. Основні зусилля зосереджують на Бахмутському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв з артилерії українські позиції та цивільні об’єкти в населеному пункті Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку противник вів штурм, успіху не мав, зазнав втрат і відступив.

На Бахмутському напрямку противник намагався наступати, успіху не мав. У напрямку на Луганське провів розвідку боєм, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують обстрілювати українські позиції.

На тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей окупанти створили дев’ятнадцять так званих «комендатур».

У Чорноморській та Азовській операційних зонах російські кораблі продовжують виконувати завдання з ізоляції районів ведення бойових дій та завдають ракетних ударів.

У північно-західній частині окупованого Криму росія розгортає два додаткових зенітних ракетних дивізіони С-400.

Морально-психологічний стан російських окупантів низький, відзначають системне вживання алкоголю та дезертирство.