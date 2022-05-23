Джо Байден написав текст про Володимира Зеленського — чому той став найвпливовішою людиною 2022 року

Президент США Джо Байден написав в американській газеті Time текст про Володимира Зеленського, оскільки той очолив рейтинг найбільш впливових людей 2022 року.

Ось як визнання Зеленського пояснив Байден:

«Коли володимир путін розпочав свою жорстоку війну проти України, і українці потребували свого лідера, слова Володимира Зеленського луною рознеслися по всьому світу: «Президент тут». В особі президента Зеленського у народу України є лідер, гідний його хоробрості та стійкості, оскільки люди по всій країні — власники магазинів та солдати, кравці та водії вантажівок — борються за свої будинки та свою свободу. Щоразу, коли ми розмовляємо, я чую в голосі президента Зеленського невпинну рішучість людини, яка глибоко вірить у свій обовʼязок перед своїм народом і щодня виконує урочисту відповідальність вести свою націю у цей темний та важкий час. Нації вільного світу, натхненні прикладом президента Зеленського, більш згуртовані, рішучіші і цілеспрямованіші, ніж будь-коли останнім часом. За підтримки США та наших союзників і партнерів він залишив свій слід в історії та довів світові, що Україна існуватиме довго, а її народ зрештою здійснить демократичне майбутнє, якого він так довго прагнув».

До рейтингу серед інших також потрапили головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, президенти володимир путін та Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц.