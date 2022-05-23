Видання «Проект» встановило імена 166 російських командирів вторгнення в Україну. І виявило, що тут воюють миротворці

Російське видання «Проект» випустило «путівник» з української війни, у ньому визначені понад 150 підрозділів російської армії, які беруть участь у війні, та встановлені особи 166 командирів вторгнення.

База з іменами командирів та підрозділами, що беруть участь у війні, тут. До неї увійшли командири бригад, полків, дивізій, армій, а також вищі чиновники міноборони та генштабу. Журналісти зʼясували, скільки з них повʼязані з Україною, виявили у офіцерів «величезну» кількість боргів та штрафів за порушення на дорогах, зʼясували, скільки вони заробляють, дізналися їхній середній вік та рівень освіти.