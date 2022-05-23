Зеленський підписав закон про конфіскацію активів осіб, які підтримують війну проти України

Президент Володимир Зеленський підписав закон про конфіскацію активів, власники яких підтримують агресію росії проти України, інформує ОП.
Цей закон дозволить «швидко й ефективно наповнити український бюджет коштом ворогів», а Мінʼюст займатиметься розшуком активів юр та фізосіб, які визначені у рішеннях РНБО.
Майно «ворогів» вилучатимуть за рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС).
- 21 квітня 2021 року Верховна Рада проголосувала за цей закон, однак президент повернув його зі своїми пропозиціями до парламенту для повторного розгляду в сесійній залі. Після ухвалення закону з поправками глава держави підписав документ.