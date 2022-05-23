Спершу Польща планувала відмовитися від російського газу наприкінці 2022 року, коли закінчиться термін дії контракту з «Газпромом», однак країна відмовилась платити за енергоресурс у рублях.

Про це в ефірі Польського радіо повідомив представник уряду Польщі в області стратегічної енергетичної інфраструктури Петр Наїмський.

Польща достроково розірвала угоду на постачання російського газу і відмовилась платити за енергоресурс у рублях. Відповідне рішення ухвалили 13 травня.

Польська державна газова компанія PGNiG заявила, що її газове сховище заповнене майже на 80%, а з наближенням літа попит на газ знижується. Також країна має альтернативні джерела постачання, зокрема термінал зрідженого природного газу (ЗПГ) у Свиноусті.

Крім того, 1 травня запрацює магістральний газопровід, що зʼєднує Литву і Польщу (GIPL), а в жовтні розпочне роботу новий газопровід з Норвегії. До кінця року він має вийти на повну потужність та зможе замінити всі російські поставки.