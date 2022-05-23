Російські війська всю ніч обстрілювали Сумщину

У ніч на 23 травня війська рф обстріляли місто Білопілля на Сумщині, пошкоджено будинки, жертв немає.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Всю ніч сьогодні ворог обстрілював мирне місто Білопілля та околиці. Зі своєї території росіяни випускали ракети, гатили з САУ та близько першої ночі був авіаудар», — зазначив він.

За словами Живицького, внаслідок обстрілів постраждали приватні будинки цивільних жителів міста, щонайменше 11 будинків зазнали серйозних руйнувань. На щастя, обійшлося без людських жертв.

Крім того, ворог зі своєї території вночі вів мінометний вогонь по північній частині Шосткинського району.