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За 89 днів війни ЗСУ ліквідували 29 200 російських військових

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

За 89 днів війни на території України російська армія втратила вбитими 29 200 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, наводячи орієнтовні втрати супротивника.

  • 1 293 танки;
  • 3 166 бойових броньованих машин;
  • 604 артилерійських системи;
  • 201 реактивна система залпового вогню;
  • 93 засоби ППО;
  • 204 літаки;
  • 170 гелікоптерів;
  • 476 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
  • 110 крилатих ракет;
  • 13 кораблів/катерів;
  • 2 206 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 43 одиниці спеціальної техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.