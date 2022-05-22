YouTube видалив понад 9 тисяч каналів з відео про війну в Україні

Відеохостинг YouTube видалив понад 70 тисяч відеороликів та 9 тисяч каналів, повʼязаних з війною в Україні.

Про це пише The Guardian.

Директор з продуктів YouTube Ніл Мохан пояснив такий крок порушенням правил публікації контенту. За його словами, компанія має політику щодо великих насильницьких подій — наприклад, це стосується заперечення Голокосту. «Звичайно, те, що відбувається в Україні, — це велика подія насильницького характеру. Тому ми використали цю політику, щоб вжити безпрецедентних заходів», — сказав він.

Мохан додав, що переважна частина видаленого контенту є наративами Кремля щодо вторгнення. Зокрема, з платформи були видалені відео, де російське вторгнення в Україну називалося «визвольною місією».