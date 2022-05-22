Вечірнє зведення Генштабу: ворог знизив активність на деяких напрямках у Донецькій області

Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 18:00:
- на Слобожанському напрямку ворог намагається відновити залізничну інфраструктуру в районі Куп’янська, щоб покращити можливості з перекидання військ;
- на Лиманському напрямку ворог обстріляв Лиман, Закітне, Озерне та Діброву. На Сєвєродонецькому напрямку противник вів бойові дії в районі Прудівки. Підрозділи окупантів також намагалися наступати на Олександрівку, успіху не мали;
- на Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, окупанти вели бойові дії в районі Тошківки, Комишувахи, Трипілля та Василівки;
- на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксується зниження інтенсивності ведення бойових дій.