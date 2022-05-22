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Вечірнє зведення Генштабу: ворог знизив активність на деяких напрямках у Донецькій області

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 18:00:

  • на Слобожанському напрямку ворог намагається відновити залізничну інфраструктуру в районі Куп’янська, щоб покращити можливості з перекидання військ;
  • на Лиманському напрямку ворог обстріляв Лиман, Закітне, Озерне та Діброву. На Сєвєродонецькому напрямку противник вів бойові дії в районі Прудівки. Підрозділи окупантів також намагалися наступати на Олександрівку, успіху не мали;
  • на Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, окупанти вели бойові дії в районі Тошківки, Комишувахи, Трипілля та Василівки;
  • на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксується зниження інтенсивності ведення бойових дій.