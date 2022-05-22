Військова розвідка: У білорусі ховають місцевих громадян, які воювали на боці росії проти України

У білорусі ховають місцевих громадян, які брали участь у російській агресії проти України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

У кількох населених пунктах білорусі пройшли похорони військових, які зголосилися укласти контракти з російськими приватними військовими компаніями. «Зокрема, жалобні заходи за загиблим солдатом-контрактником пройшли в місті Мар’їна Горка Мінської області (базується 5 окрема бригада спеціального призначення). В Осиповичах Могилівської області (базується 51 змішана артилерійська група) ховали відставного офіцера та колишнього солдата-контрактника», — повідомляє розвідка.

Зазначається, що загалом участь у війні проти України непопулярна серед білоруських військових. У військових частинах не проводиться серйозної агітації чи пропагандистських заходів. Утім, відомо про випадки добровільного підписання контрактів з різними російськими ПВК. Основний мотив для цього — гроші, які обіцяють за участь у бойових діях на українській території.

«Але після низки похорон та звісток про «зниклих безвісти» кількість охочих випробувати долю зменшилась», — зазначає ГУР.