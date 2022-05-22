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У війні з Україною армія росії втратила 29 050 військовослужбовців та 170 гелікоптерів

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 22 травня росія у війні проти України втратила вбитими приблизно 29 050 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім цього, російська армія втратила:

  • 1 285 танків;
  • 3 141 бойову броньовану машину;
  • 599 артилерійських систем;
  • 201 реактивну систему залпового вогню;
  • 93 засоби протиповітряної оборони;
  • 204 літаки;
  • 170 гелікоптерів;
  • 2 194 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 13 кораблів/катерів;
  • 470 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 43 одиниці спеціальної техніки;
  • 107 крилатих ракет.