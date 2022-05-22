ЗСУ відбили російський наступ на Луганщині. Війська рф обстрілювали житлові квартали міст та сіл області

Війська рф намагалися увірватися до Сєвєродонецька одразу із чотирьох напрямків, але отримали гідну відсіч. Тож росіяни продовжують артилерійські та мінометні обстріли житлових кварталів. Постраждав майже кожний підконтрольний населений пункт.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

Між Сєвєродонецьком та Лисичанськом зруйнований проліт мосту поблизу залізничного вокзалу.

У Сєвєродонецьку за добу пошкоджено сім будинків, у Лисичанську — п’ять. Також по п’ять — у Тошківці та Нирковому. Чотири — у Врубівці, по три — у Гірському та Золотому, два — у Привіллі. Точну кількість зруйнованих будинків після обстрілів Новодружеська, де житло постраждало одразу на трьох вулицях, ще не встановили.

росіяни обстрілюють позиції українських військ вдовж усієї лінії зіткнення поблизу Лисичанська та Сєвєродонецька.

Армія рф вела наступ та штурм у районах Осколонівки, Пурдівки, Щедрищевого та Смолянинового. ЗСУ відбили наступ, росіяни зазнали втрат та були вимушені відійти на старі позиції.

Протягом доби на Луганщині українські військові відбили дев’ять атак, знищили п’ять танків, чотири артилерійські системи, десять одиниць бойової броньованої техніки та два автомобілі противника. Підрозділи ППО уразили один безпілотник «Орлан-10».