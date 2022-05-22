Ранкове зведення Генштабу: у Бєлгородській області росіяни розгорнули пускові установки ракетного комплексу «Іскандер-М»

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативну інформацію станом на 06:00:
- На Сіверському напрямку ворог продовжує обстрілювати територію Сумської та Чернігівської областей.
- У Бєлгородській області противник розгорнув пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М».
- На Донецькому напрямку окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.
- На Сєвєродонецькому напрямку, із застосуванням мінометів та ствольної артилерії, ворог обстрілює позиції Сил оборони вздовж всієї лінії зіткнення. Росія зосередила зусилля в напрямку населених пунктів Сєвєродонецьк та Лисичанськ.
- На Авдіївському напрямку російські окупанти зазнали втрат у районі населеного пункту Красногорівка.
- На Курахівському напрямку ворог обстрілював Новомихайлівку та Володимирівку і завдав авіаційних ударів по населених пунктах Микільське та Катериновка.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагався закріпитись на займаних рубежах, обстрілював позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру.