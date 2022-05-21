У Києві оприлюднили перелік парків, де можуть бути вибухонебезпечні предмети та міни

У Київській міській держадміністрації оприлюднили перелік парків, в яких досі можуть бути вибухонебезпечні предмети та міни. Наразі розбирають різні фортифікаційні споруди.
Про це пише пресслужба КМДА.
У відомстві нагадали, що під час оборони Києва території мінували як українські військові, так російські. До того ж у деяких місцях тривали бойові дії — там можуть бути снаряди, які не розірвалися.
«Найбільш забрудненими виявилися околиці міста, де були бойові зіткнення — у районі Пущі-Водиці, Виноградаря, Святошинського лісопаркового господарства, автомобільних доріг у напрямку Житомира та Вишгорода», — йдеться в повідомленні.
Також тривають роботи із очищення зелених зон Києва. Тому жителів і гостей Києва просять не наближатися до фортифікаційних споруд та їх залишків у таких місцях:
- Дарницький район: Привокзальний сквер, сквер на вул. Григоренка 36—38;
- Дніпровський район: парк вздовж вул. Малишка (сторона мосту на вул. Будівельників), парк Попудренка;
- Деснянський район: парк Кіото (західна частина), Деснянський парк (південна частина), парк ім. Шухевича (західна частина), парк з водними обʼєктами вздовж проспекту Шухевича, 3 черга (західна частина), парк «Муромець» (південна частина);
- Оболонський район: сквер на розі Оболонського проспекта та вул. М. Тимошенка (центральна частина), сквер О. Архипенка, 5 (східна частина), сквер на розі Мінського проспекта та вул. Ю. Кондратюка (північна частина), сквер на Мінській площі (західна частина);
- Подільський район: сквер на Петрівці (ріг вул. Костянтинівської та вул. Заводської), сквер на просп. Правди, 70—76, парк «Кинь-Грусть» (у межах вулиць Кобзарської та Сошенка);
- Шевченківський район: Мюнхенський сквер, парк «Нивки» (західна частина, метро «Берестейська»), район Повітрофлотського шляхопроводу, сквер на Подільському узвозі, парк на схилах Смородинського узвозу, парк Бабин Яр, парк Сирецький Гай (з боку вулиці Стеценка), сквер Довнар-Запольського, розподільник на вул. Гаврилишина і просп. Перемоги, 78;
- Соломʼянський район: парк Захисників України;
- Святошинський район: парк Юність (зі сторони вул. Покотила), парк ім. Феодори Пушиної (зі сторони просп. Перемоги), бульвар Академіка Вернадського (західна частина), сквер на розі проспекта Перемоги та вул. Чорнобильської (зі сторони просп. Перемоги);
- Голосіївський район: лісопарк по вул. Кайсарова.