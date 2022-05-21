У Києві оприлюднили перелік парків, де можуть бути вибухонебезпечні предмети та міни

У Київській міській держадміністрації оприлюднили перелік парків, в яких досі можуть бути вибухонебезпечні предмети та міни. Наразі розбирають різні фортифікаційні споруди.

Про це пише пресслужба КМДА.

У відомстві нагадали, що під час оборони Києва території мінували як українські військові, так російські. До того ж у деяких місцях тривали бойові дії — там можуть бути снаряди, які не розірвалися.

«Найбільш забрудненими виявилися околиці міста, де були бойові зіткнення — у районі Пущі-Водиці, Виноградаря, Святошинського лісопаркового господарства, автомобільних доріг у напрямку Житомира та Вишгорода», — йдеться в повідомленні.

Також тривають роботи із очищення зелених зон Києва. Тому жителів і гостей Києва просять не наближатися до фортифікаційних споруд та їх залишків у таких місцях: