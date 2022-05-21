Олексій Кулеба знов очолив Київську ОВА. Раніше нею керував екскомандувач ООС Олександр Павлюк

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної держадміністрації.

Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента.

Олексій Кулеба став керівником Київської обладміністрації 8 лютого 2022 року. Після повномасштабного вторгнення росії та початку наступу російських військ на Київщину Володимир Зеленський призначив на цю посаду Олександра Павлюка. Колишній командувач Операції обʼєднаних сил очолив Київську ОВА 15 березня цього року.

«Очолюючи Київську ОДА, Олександр Павлюк зміг посилити взаємодію між військовими, виконавчою владою та органами місцевого самоврядування в регіоні. З використанням військового досвіду роботи у складних умовах протистояння ворогу навколо Києва були створені нові потужні оборонні лінії», — зазначили в Офісі президента.