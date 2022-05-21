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В Україні загинули 28 850 російських військовослужбовців

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 21 травня російська армія у війні проти України втратила загиблими приблизно 28 850 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім цього, втрати російських окупантів такі:

  • 1 278 танків;
  • 3 116 бойових броньованих машин;
  • 596 артилерійських систем;
  • 201 реактивна система залпового вогню;
  • 93 засоби протиповітряної оборони;
  • 204 літаки;
  • 169 гелікоптерів;
  • 2 178 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 13 кораблів/катерів;
  • 462 дрони оперативно-тактичного рівня;
  • 43 одиниці спеціальної техніки;
  • 104 крилаті ракети.