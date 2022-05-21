Британська розвідка: росія намагається застосувати в Україні «розвідувальний удар», але в неї не вистачає безпілотників

Війська росії спробували реалізувати в Україні концепцію «розвідувального удару», яку вони відпрацювали у Сирії. Але рф, ймовірно, відчуває нестачу відповідних розвідувальних безпілотників для виконання такого завдання.

Про це йдеться в щоденному зведенні британської розвідки.

У російсько-українській війні безпілотні літальні апарати відіграли ключову роль для обох сторін, хоча вони виявились уразливими як для збивання, так і для електронних перешкод, зазначають у Міноборони Британії.

Згідно з концепцією «розвідувального удару», яку росія хоче застосувати в Україні, розвідувальні безпілотники використовуються для визначення цілей, які мають бути вражені бойовими літаками чи артилерією.

Однак росії, ймовірно, не вистачає відповідних розвідувальних безпілотників для виконання цього завдання, що посилюється обмеженнями її внутрішніх виробничих потужностей внаслідок санкцій.

Також у британській розвідці зазначають, що російські літаки з екіпажем здебільшого продовжують уникати польотів над українською територією, ймовірно, через загрозу з боку неушкоджених українських зенітно-ракетних комплексів.

Якщо росія продовжить втрачати безпілотники нинішніми темпами, її можливості розвідки і спостереження дедалі погіршуватимуться, що негативно позначиться на оперативній ефективності, вважають британські розвідники.