Литва зупинить імпорт газу, нафти та електрики з росії цієї неділі

Із неділі, 22 травня, Литва більше не отримуватиме газ, нафту та електрику з росії.

Про це повідомляє Міністерство енергетики Литовської Республіки.

Оператор енергетичної біржі Nord Pool прийняв рішення призупинити торгівлю російською електроенергією від свого єдиного імпортера в країнах Балтії — групи компаній Inter RAO, йдеться в повідомленні.

Це означає, що з неділі до Литви не буде імпорту російської нафти, електроенергії та природного газу.

«Це надзвичайно важлива віха не лише на шляху Литви до енергетичної незалежності. Це вираз нашої солідарності з воюючою Україною — ми не можемо дозволити нашими грошима фінансувати російську військову машину», – сказав міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвис.

Міністр також наголосив, що Литва досягне повної енергетичної незалежності лише тоді, коли успішно запровадить синхронізацію та забезпечить свої потреби в електроенергії за рахунок місцевого виробництва зеленої енергії та стане країною-експортером електроенергії.