Ранкове зведення Генштабу: росіяни продовжують наступ на сході та тероризують мирних українців на тимчасово окупованих територіях

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативну інформацію станом на 06:00:
- російські війська продовжують наступ у Східній операційній зоні, щоб взяти під контроль Донецьку і Луганську області та утримати сухопутний коридор з Кримом.
- Тривають обстріли вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку.
- На Волинському та Поліському напрямках, у цілому, без суттєвих змін. росія нарощує системи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби у прикордонних з Україною районах.
- Загроза ракетних та авіаційних ударів по Україні з території білорусі зберігається.
- На Сіверському напрямку противник обстріляв українські позиції в районах прикордонних населених пунктів Сумської та Чернігівської областей.
- На Слобожанському напрямку росіяни намагаються утримати зайняті рубежі та б’ють з авіації по Циркунах.
- Найближчим часом очікується посилення російських військ на Харківському напрямку.
- На Слов’янському напрямку російський агресор намагається поновити наступ. Зокрема, планує навести переправу, щоб форсувати річку Сіверський Донець.
- На Донецькому напрямку активні бої на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.
- На Лиманському напрямку окупанти планують відновити наступ у напрямку Ямпіль — Сіверськ із форсуванням річки Сіверський Донець.
- На Запорізькому напрямку армія рф обстрілювала українські війська.
- У Маріуполі противник намагається відновити функціонування порту. Зокрема розміновує припортову інфраструктуру.
- На Південнобузькому і Таврійському напрямках окупанти намагаються утримати зайняті рубежі, ведуть розвідку, ладнають позиції.
- На Криворізькому та Миколаївському напрямках росіяни обстрілюють позиції українських військ з артилерії. Відзначають додаткове розгортання підрозділів ствольної та реактивної артилерії.
- Кораблі чорноморського флоту ворога в акваторіях Чорного та Азовського морів виконують завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведуть розвідку та надають вогневу підтримку на приморському напрямку.
- Окупанти з рф тероризують українське цивільне населення на тимчасово зайнятих територіях. Зокрема, перешкоджають евакуації людей з Херсонської області на підконтрольну Україні територію та відкриттю гуманітарних коридорів для ввезення продуктів харчування, медикаментів і евакуації людей похилого віку, хворих та дітей.
- За минулу добу тільки на Донецькому та Луганському напрямках відбито 11 атак ворога, знищено вісім танків, три артилерійських системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки, три спеціальні броньовані автомобілі та шість одиниць автомобільної техніки противника.
- Підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ вразили два безпілотника оперативно-тактичного рівня, а зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили один безпілотник, крилату ракету та вразили одну ціль поки що невстановленого типу (імовірно вертоліт).