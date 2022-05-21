Що у світі писали про війну в Україні 20 травня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

У березні редакційна рада The New York Times написала колонку про те, що США мають допомогти Україні перемогти, чого б це не коштувало. Минуло два місяці ― і та ж редакційна рада пише, що війна стала складнішою та США можуть із нею не впоратись. Так, Вашингтон має залишатись на боці України, має підтримати її зброєю та долучитися до повоєнної відбудови, підтверджують автори колонки. Й одразу ж запитують, якщо кінцева мета ― це глобальний мир, то чи допоможе цьому войовнича риторика щодо путіна. Журналісти переживають, що в росіян залишаються значні запаси зброї та гарматного мʼяса, що вони, зрештою, мають ядерну зброю ― і натякають, що на тлі енергетичної та продовольчої криз Вашингтон має готувати українську владу до майбутніх переговорів із росією і, можливо, болючих компромісів. Про те, що терор на окупованих росією землях і жага путіна перекроїти світ при цьому нікуди не зникнуть, у NYT мовчать.

З огляду на російсько-українську війну, США підштовхують Тайвань вчитися в українців опору більшому ворогу ― на випадок, якщо Китай все ж захоче захопити острів. Докладну статтю про це опублікувало видання Politico. Так, якщо раніше Тайбей закуповував у Вашингтону винищувачі F-16 і гаубичні комплекси, тепер Пентагон звертає увагу на ефективність невеликих мобільних груп, оснащених ручною протитанковою та протиповітряною зброєю. NLAW, Javelin і Stinger стали хітами у війні з росією ― у ймовірному протистоянні з Пекіном вони теж можуть стати у пригоді. Як і досвід української Територіальної оборони. Погана новина в тому, пише видання, що Пекін теж вчиться з російсько-українського конфлікту. Пильно спостерігаючи за ситуацією на полі бою, Китай, вочевидь, корегує свої плани з підкорення Тайваню. Однак у тому, що від цієї ідеї КНР не відмовилась, автори статті не сумніваються.

Російсько-українська війна стала проблемою для екології. Не лише через спричинене руйнацією промислових обʼєктів забруднення української території, не лише через величезні пожежі на території Сибіру, які цьогоріч нікому гасити, бо зайняті раніше в цьому військові намагаються окупувати Україну. Війна призвела до росту цін на газ, тому уряди та компанії збільшують використання неекологічного вугілля, пише CNBC. Видання нагадує, що за кілька місяців до війни в Лондоні відбулась зустріч світових лідерів щодо клімату ― там визначили доволі скромні темпи зниження використання викопного палива, однак навіть цей графік зараз не виконується. «Так, кліматична безпека ― це проблема, ― цитує видання провідного українського кліматолога Світлану Краковську. ― Але як людина, яка зараз перебуває в Україні, можу сказати, що найбільша наша турбота зараз ― безпека власного життя». Краковська додає, що саме використання викопного палива уможливило цю війну, адже росія воює на гроші, зароблені експортом газу і нафти. Тому перехід світу на екологічно чисті види енергії зрештою вирішить не лише екологічні проблеми, але й низку геополітичних.