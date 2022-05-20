Адвокат просить виправдати російського військового, який вбив цивільного на Сумщині, бо окупант «виконував наказ»

Адвокат Віктор Овсянніков просить український суд помилувати російського військового Вадима Шишимаріна, який вбив цивільного в Сумській області.

Про це він заявив під час судового засідання.

Адвокат наголошує, що росіянин виконав наказ, бо йому погрожував нібито старший за званням військовий на прізвище Куфаков. Також Овсянніков стверджує, що його підзахисний робив не прицільні постріли та не хотів вбити мирного мешканця.

«Він виконав наказ, хоч і злочинний наказ. І він вбив цивільну людину», — сказав Овсянніков. Також адвокат звернув увагу суду на те, що Шишимарін виховувався в багатодітній родині та сам здався в полон.

«Я вважаю, що Шишимарін невинуватий у скоєнні того злочину, який йому інкримінують», — заявив адвокат.

Сам підсудний сказав, що шкодує про те, що сталося, він не хотів, але «так сталося».

«Я щиро каюсь. У той момент я нервував, коли все це сталося», — сказав Шишимарін.

Російському окупанту загрожує довічне увʼязнення. Суд оголосить йому вирок 23 травня.