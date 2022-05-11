Перший російський військовий постане перед українським судом за вбивство цивільного

Перший російський військовий постане перед судом за вбивство цивільного.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Судити будуть командира відділення в/ч 32010 4 танкової Кантемирівської дивізії вадима шишимаріна. Зараз він перебуває під вартою.

За даними слідства, 28 лютого військовий убив беззбройного мешканця Чупахівки (Сумська область), який вів узбіччям дороги велосипед.

Перед цим колону, у якій був шишимарін, розбили українські військові. Тікаючи, росіяни обстріляли з автоматів приватний автомобіль та заволоділи ним. На вкраденій машині з пробитими ними ж колесами окупанти заїхали в село. Дорогою побачили чоловіка, який повертався додому і говорив по телефону. Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них українським захисникам.

шишимарін кілька разів вистрілив у голову чоловікові через відкрите вікно автомобіля. Чоловік помер на місці всього за кілька десятків метрів від свого будинку.

За ці дії шишимаріну загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення.