Українці, які евакуюються із зони бойових дій, зможуть отримати гроші від держави на вокзалах

Українці, що виїжджають із зони проведення бойових дій, а також міст в окупації або оточенні, зможуть отримати грошову допомогу від держави безпосередньо під час евакуації.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Цей механізм працює так: «Укрзалізниця» передає дані своїх евакуаційних рейсів працівникам «Укрпошти». Відомості про виплату грошової допомоги залізничники формують безпосередньо під час руху потягів. А після прибуття переселенців зустрічають представники «Укрпошти», щоб люди одразу після виходу з потяга могли отримати кошти. Пункт видачі готівки уже працює на вокзалі Львова. Згодом перелік вокзалів розширять.

Над втіленням цього рішення спільно працюють Офіс президента, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство соцполітики, Міністерство інфраструктури, «Укрзалізниця» та «Укрпошта».

Також у переселенців є можливість уже в потягу підібрати та замовити варіанти тимчасового розселення. Після прибуття їх чекатимуть представники місцевої влади із транспортом, щоб відразу відвезти на поселення.

«Від самого початку програми ми бачимо, що піклування держави дає свій результат — тільки за вчора близько 400 людей з-під лінії вогню з Донбасу все ж таки виїхали евакуаційними вагонами «Укрзалізниці», а до того останні тижні цей денний показник був у межах 100—150», — зазначив керівник пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.