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У війні проти України російська армія втратила 28 700 військовослужбовців та дві сотні реактивних систем залпового вогню

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 20 травня російська армія у війні проти України втратила загиблими приблизно 28 700 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати у техніці росіян наступні:

  • 1 263 танки;
  • 3 090 бойових броньованих машин;
  • 596 артилерійських систем;
  • 200 реактивних систем залпового вогню;
  • 93 засоби протиповітряної оборони;
  • 204 літаки;
  • 168 гелікоптерів;
  • 2 162 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 13 кораблів/катерів;
  • 460 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 43 одиниці спеціальної техніки;
  • 103 крилаті ракети.