Артилерія та радари: Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Ідеться про чергову партію гаубиць і радарів.

Про це пише пресслужба Білого дому.

Спочатку Байден подякував Сенату за схвалення законопроєкту про виділення Україні $40 мільярдів допомоги. Він нагадав, що США вже поставили Україні рекордну кількість допомоги та продовжуватимуть нарощувати її.

«І сьогодні я оголошую про черговий пакет безпекової допомоги, який надасть Україні додаткову артилерію, радари та інше обладнання, яке вони вже ефективно використовують на полі бою», — зазначив Байден.

Згодом у Пентагоні оприлюднили деталі допомоги. США передадуть Україні 18 155-мм гаубиць, 18 буксирів для їх пересування, три радари та інше спорядження. Загальна вартість допомоги становить $100 мільйонів.

Загалом США вже передали Україні військової допомоги на $4,6 мільярда.