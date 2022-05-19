Українські військові з Маріуполя оприлюднили нове відео з «Азовсталі»

Українські військові з Маріуполя передали нове відео із заводу «Азовсталь». На відео був зображений заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар.

Відео опублікував у своєму Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

Паламар заявив, що станом на 19 травня він сам і командування полку перебувають на заводі.

«Сьогодні [19 травня] — 85-й день війни. Я і командування перебуваємо на території заводу «Азовсталь». Триває певна операція, деталей якої я не буду оголошувати. Дякуємо усьому світу, дякуємо Україні. Побачимося», — зазначив він.

Нагадаємо, що останні дні українські військові виходять із заводу «Азовсталь». Понад 50 важко поранених бійців повезли в лікарню в окупованому Новоазовську. Інших повезли в полон в різні місця — деякі опинилися в окупованій Оленівці, а дехто вже в СІЗО на території росії. Міжнародний комітет Червоного Хреста теж підтвердив, що українські військові виходять із заводу, представники МКЧХ змогли їх відвідати. За даними рф, із 16 травня з «Азовсталі» вийшли вже понад 1 700 українських бійців.