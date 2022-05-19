Вечірнє зведення Генштабу: росіяни зосередили основні зусилля на Донецькому напрямку, але успіху не мають

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив зведення станом на вечір 19 травня. Російські війська основні зусилля зосереджують на Донецькому напрямку, але успіху не мають.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу у Facebook.

Армія рф зосередила основні зусилля на Донецькому напрямку. Водночас кремль обстрілює прикордонні території Сумщини.

У районі Сєверодонецька та Авдіївки окупанти намагалися взяти територію штурмом, але зазнали невдачі та відійшли.

Особовий склад ворога деморалізований, обіцяні виплати за участь у бойових діях не проведені. Російська армія продовжує зазнавати значних втрат, фіксуються випадки дезертирства окремих підрозділів окупаційних військ.

На окупованій території російські військові продовжують проводити фільтраційні заходи та порушувати права людей.