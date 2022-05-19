Обстрілювали цивільну інфраструктуру Харківщини: в Україні почався другий суд над російськими полоненими

У Котелевському районному суді Полтавської області розпочався другий суд над російськими полоненими за воєнні злочини. Двох військових звинувачують в обстрілі цивільної інфраструктури.

Про це пише «Суспільне».

На лаві підсудних опинилися російські військові Олександр Бобикін та Олександр Іванов. Вони — навідник та водій реактивної системи залпового вогню «Град». Їх звинувачують в обстрілі населених пунктів Козача Лопань та Ветеринарна. Обидвоє на суді визнали свою провину.

Наразі суд оголосив перерву до 26 травня.