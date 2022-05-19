Військова розвідка Британії: Низку російських командирів відсторонили за провали у війні з Україною

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії заявила, що в росії звільнили низку військових командирів через провали в Україні.

Про це йдеться у повідомленні міністерства у Twitter.

Зокрема, за інформацією розвідки, звільнено командувача «елітної» 1 гвардійської танкової армії, генерала Сергія Кисіля через провал операції із захоплення Харкова. Також відсторонено командувача чорноморським флотом Ігоря Осіпова, очевидно, через знищення українськими військовими флагмана флоту — крейсера «Москва». Крім того, незрозуміло, чи президент рф володимир путін усе ще довіряє начальнику генштабу рф Валерію Герасімову.

Розвідка зазначає, що культура «замовчування та пошуку цапа-відбувайла», очевидно, ще більше централізує модель ухвалення рішень у російській армії, що вплине на дії її військових у війні проти України.